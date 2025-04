Negyven éves a vb-kijutást eredményező győzelem

Negyven évvel ezelőtt, 1985. április 17-én győzött 3-0-ra Bécsben Ausztria ellen a magyar válogatott és ezzel kijutott az 1986-os világbajnokságra, Mexikóba. A kvalifikáció azóta sem sikerült, idén ősszel azonban újra esélyt kapnak labdarúgóink, hiszen Portugália, Írország és Örményország ellen vívhatják ki az észak-amerikai tornára való kijutást.

Az 1986-os világbajnokságon szerepelt szövetségi kapitány, Mezey György Bécsben, a VB selejtező lefújása után

Forrás: MTVA archív

2025. 09. 06. 20:45 Írország - Magyarország 2025. 09. 09. 20:45 Magyarország - Portugália 2025. 10. 11. 18:00 Magyarország - Örményország 2025. 10. 14. 20:45 Portugália - Magyarország 2025. 11. 13. 18:00 Örményország - Magyarország 2025. 11. 16. 15:00 Magyarország - Írország

Ma több portál is a negyven évvel ezelőtti kijutásra emlékezik. Az akkor a Videotont erősítő Csuhay József csak az Ausztria elleni hazai selejtezőn kapott lehetőséget, 1984. őszén a magyar válogatott 3-1-es győzelmet aratott. Az idegenbeli sikert és a kijutást a kispadon élhette át a kiváló hátvéd, ahogyan egyébként az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon is ott volt, de nem kapott játéklehetőséget, csak a felkészülési mérkőzéseken vetette be a szövetségi kapitány.