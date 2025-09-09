Magyar vezetéssel indult a meccs, Ronaldo tizenegyesével már a portugáloknál az előny (frissül)

Cikkünk frissül!

Ronaldo magabiztosan értékesítette a büntetőt

A térfélcsere után a Puskás Aréna átmenetileg elcsendesedett: a kapu mögött helyet foglaló szurkolók így tiltakoztak a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen. Az 55. perctől azonban újra folytatódott a biztatás, ám a mérkőzés kedvezőtlen fordulatot vett: a játékvezető tizenegyest ítélt, miután Ronaldo lövése Nego Loic kezéről pattant vissza a tizenhatoson belül. A büntetőt Cristiano Ronaldo értékesítette, ezzel Portugália 2-1-re átvette a vezetést – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A videóbíró döntött, érvényesnek ítélték Bernardo Silva találatát

Portugália hátrányban sem lassított, a 31. percben például Cristiano Ronaldo közeli lövésénél bravúros védést mutatott be Tóth Balázs. A magyar kapu továbbra is folyamatos nyomás alatt állt, és ennek következtében a 36. percben Bernardo Silva góljával 1-1-re módosult az eredmény – tudósított a helyszínről a Magyar Nemzet.

BERNARDO SILVA HAS EQUALIZED FOR PORTUGAL AGAINST HUNGARY!!!!! JOAO CANCELO WITH THE ASSIST!!!!pic.twitter.com/wpCe6L3sDq — Football Xtra™ (@FootballXtra0) September 9, 2025

Vezetünk a portugálok ellen

A 21. percben Nagy Zsolt beadása után Varga Barnabás tíz méterről fejelve megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak.

A magyar válogatott gólöröme, a gólszerző Varga Barnabás (j2) a Magyarország−Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Diogo Jota emléke előtt tisztelgett a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

A 21. percben – amint azt a Carpathian Brigade előre jelezte – a Puskás Aréna közönsége tapsolni kezdett, így tisztelegve a nyáron elhunyt portugál futballista, Diogo Jota emléke előtt.

Sor került a nagy kézfogásra Szoboszlai és Cristiano Ronaldo között

A meccskezdés előtt kevéssel ezúttal is felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című dala, melyet az egész stadion együtt énekelt. A lelátón megelevenedett a Pál utcai fiúk története, az ultrák pedig megüzenték óhajukat: Legyen újra miénk a grund!

A magyar szurkolói oldal a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

