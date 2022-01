Az érzelmek domináltak

Rákóczi Reni, a hatvani kick-box világbajnok egy érzelmes heten van túl az Exatlon Hungary All Star műsorában.

Vallott legnagyobb félelméről, pozitív hozzáállásra sarkallta csapattársait, és végül önfeláldozóan lemondott a medálról Szabó Dorottya javára.

Táncra is van idő

Az egri származású Nagy Réka pedig, mint műsorvezető van jelen az Exatlonban, őt a héten nagyon megtáncoltatták.

Fontos a mozgás

Oczella Eszter, egri fitnesz modell, pedig edzéséről tett ki igazán inspiráló videókat.

Testvére, Oczella Krisztina is edzéséről töltött fel videót, melyben formás fenekét is megcsodálhatjuk, és persze tippeket is kapunk, hogyan érdemes hátsóra gyúrni.

Hajmeresztő ugratás

Gyarmati Panka, az egri kötődésű snowboardos elindította TikTok-csatornáját, ahová igen veszélyes mutatvány is felkerült a héten.

+1 A család mindenek felett

Berki Krisztán és felesége, Mazsi ugyan nem megyénk szülöttei, de Felsőtárkányban ünnepelték első házassági évfordulójukat.