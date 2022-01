Esztergályos Patrik távozása meglepte a Bajnokokat, ugyanis a párbajon eleinte Andris szerepelt gyengébben. Valahol azonban átkattant benne valami - állapították meg a Bajnokok egy közös beszélgetés közben.

A hatvani kick-box világbajnok, Rákóczi Renáta - aki nagyon jól ismerte Esztergályos Patrikot - azt mondta:

- Volt egy pillanat Patrik párbajánál, amikor úgy úgy jött le a pályáról, hogy nem bírom, elfáradtam. Onnan pedig már nagyon nehéz visszajönni. Nem Patrikot éreztem gyengének, úgy vélem, hogy Andris kapott egy adrenalinbombát, és nem lehetett megállítani - fogalmazott.

- Patrik távozásával egy kicsit úgy éreztem, hogy félig hazavitt engem is. Szerettünk volna sokáig együtt maradni a játékban, azonban úgy érzem, most is nagyon jó csapatunk van. Látok annyit az emberekben, akikkel úgy érzem, bármit megoszthatok. Azt nem tudom, hogy ezek a kapcsolatok hogy fognak alakulni, de annak azért örülök, hogy nem állt meg az élet - vallotta be.