Rákóczi Reni újabb lendületet kapott, innentől kezdve csak előre szeretne menni... Nem csak maga miatt, hanem azért is, hogy ne veszítsenek el több embert.

Reni Ujvári Izabellával beszélte meg érzéseit, Szandival és a versennyel kapcsolatban. Mint elmondta, az előző versenyben is nagy kihívás volt csapattárssal párbajozni a medálokért, ha tehette kerülte is az ilyen alkalmakat. Azonban most más érzések kavarogtak benne.

– Most meg azt éreztem, hogy nem is a Szandival harcolok igazából hanem magammal és szerintem attól lett könnyebb, mert nekem ott volt lehetőségem dönteni, és úgy döntöttem, hogy még szeretnék maradni. Nagyon kettős érzések voltak bennem, helyre kellett tennem magamba dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, és úgy érzem, hogy a csapatnak is szüksége van rám – fogalmazott.