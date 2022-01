Mint arról honlapunkon is rendszeresen beszámolunk, javában zajlik a TV2-n az Exatlon Hungary All Star. A műsor új riportere az egri Nagy Réka, aki napról napra nemcsak rátermettségével, de szépségével is elbűvöli a tévénézőket. És mint kiderült, a táncban is otthonosan mozog, ezt mutatja, hogy a minap egy igazán parádés előadást rögtönöztek a Bajnokok játékosával, Somhegyi Krisztiánnal.

Íme az előadás: