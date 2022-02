Mint arról korábban beszámoltunk, Rákóczi Reninek véget ért az Exatlon Hungary All Star versenye. A hatvani játékos távozása megviselte a csapattársait, úgy tűnik azonban, hogy Reni feldolgozta az eseményeket, és most már teljesen boldogan tud visszapillantani a szereplésére.

A hatvani amazon barátnője, Ujvári Iza ellen is párbajozott pénteken. Hogy érzéseit mennyire tudta a pályán kívül hagyni és milyen élményekkel gazdagodott, arról ő mesélt a TV2 Mokka című műsorában. Reni egyebek mellett azt is elmondta a stúdióban, hogy ahogy az előző szériában, úgy most is örök barátságokat kötött az Exatlon által.