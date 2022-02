"Régen ez volt a signature “Panka flip”, még álmomból felkeltve is meg tudtam csinálni. Most, 3 évvel később, viszont a gondolatától is az egekbe szökött a pulzusom" - kezdte bejegyzését Gyarmati Panka saját Instagram-oldalán.

"Idejét sem tudom, mikor csúsztam utoljára csakis magamnak, anélkül, hogy oktatnék. Így történt az, hogy a fejembe vettem, hogy én bizony ott nem hagyom a francia Alpokat anélkül, hogy megugrom ezt a trükköt" - tette még hozzá Panka.

Az egri születésű sportoló hozzátette: egy éve nem volt snowboard a lábán, a videóban bemutatott trükk is csak másodjára jött össze. A felvételeket látva mindenesetre elég jól sikerült...