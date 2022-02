A vád jelentős kárt okozó csalás bűntette, amelyért akár öt év börtön is járhat, bár Kozso ügyvédje állítja, az összeget már visszafizette a védence annak a hölgynek, akivel korábban viszonya is volt - számolt be róla a Blikk nyomán az Origo.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint Kozso külföldön is meglátogatta a nőt, akitől vállalkozásához kért segítséget.

"Elmondta, szeretne létrehozni egy bárral együtt működő hostelt, azonban az ingatlan belső átalakításához szükséges 25 millió forinttal nem rendelkezik. A férfi azt ígérte a sértettnek, hogy ha rendelkezésére bocsátja a felújításhoz szükséges összeget, akkor 50%-os részesedést ad neki a későbbi bevételből" - áll a törvényszék tájékoztatójában, ahol azt is leírják, hogy a nő több részletben, 10 millió forintot adott a zenésznek, ám 2016-ban meggondolta magát, és visszakérte a pénzt.

Ugyanebben az évben indult eljárás az egri születésű zenész teaháza miatt, amelyben a hatóság szerint lopták a vizet és az áramot, 1,7 millió forintnyi kárt okozva a szolgáltatóknak.

"A terheltnek a hostel és bár létrehozása valójában nem állt szándékában. Célja kizárólag az volt, hogy a sértettől pénzt szerezzen, amely összeget saját céljaira fordította" - írja tájékoztatójában a Fővárosi Törvényszék.

Kozso jogi képviselője, dr. Novák Péter ügyvéd elmondta: "Valóban volt egy kölcsön, amelyet késedelmesen, de ügyfelem megfizetett, tehát elszámolt vele. A tízmillió forintot 2021. június 18-án visszafizette a hitelezőnek" - fogalmazott, hozzátéve, a vádemelés előbb megtörtént, mint a fizetés.