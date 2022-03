Kiderült mire vágyik Nagy Réka

Nem csak az Exatlon Hungary All Star játékosai mérik össze tudásukat, hanem a műsorvezetők is szeretnek játszani. Az egri kötődésű Nagy Réka (aki nem mellesleg Tündérszépek versenyen is indult, amire még te is jelentkezhetsz) és Monoki Lehel fogadást kötöttek, aki nyer egy finom vacsorát kap a másiktól.

Coviddal küzdött

Gyarmati Pankát, az egri születésű snowboardost sem kerülte el a koronavírus. Instagram-oldalán számolt be a tünetekről, és arról, hogy jelenleg hol tart a gyógyulásban.

Fotózáson mutatta meg tökéletes alakját

Oczella Eszter, egri származású modell fotózásról töltött fel a héten videót. Ezer éve nem voltam már csak úgy “just for fun” fotózni, és egy saját kis anyagot készíteni, úgyhogy kifejezetten jól esett kicsit lecserélni az edzőruhát, és kreálni valami különlegeset – írta Instagramon.

A tökéletes popsi titkát osztotta meg

Oczella Krisztina a kedvenc fenékformáló mozdulatait mutatta meg a követőinek. A látottak alapján hatékonyak is a

Más bőrébe bújik hétről-hétre

Szekeres Adrien, egri születés énekesnő remekel a Sztárban sztár színpadán, múltéten Pápa Joci dalát adta elő, hatalmas sikert aratva. Facebook-oldalán egy kis kulisszatitkot is megosztott. S a maszk és a “kopasz” paróka miatt , mellkastól a fejem búbjáig úgy éreztem magam, mintha egy szoros gumival be lettem volna tekerve. Nem volt leányálom, de ez a műsor ezzel jár – írta Facebook-oldalán. A heti műsorban pedig a The Rasmus dala a soros.