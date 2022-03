A női akarat érvényesült

Ahogy megírtuk, Nagy Réka egri származású modell, az Exatlon Hungary All Star műsorvezetője újabb fogadást veszített el társával, Monoki Lehellel szemben. A játék tétje egy vacsora volt, amit Rékának kellett elkészítenie. Lehel bolognai ragus tésztára vágyott, helyette azonban egész mást kapott.

Boldog pár

Hosszú idő után posztolt szerelmével fotót Oczella Eszter. Az egri születésű modell még a Totem forgatásán ismerkedett meg Baronits Gáborral és azóta is egy párt alkotnak. Eszter Instagram-oldalára töltött fel egy közös képet, melyen látszik, hogy felhőtlen a boldogságuk.

Büszkeség

Rákóczi Reni az Exatlon Hungary All Star hatvani ex-versenyzője gyermekeknek is tart kick-box edzéseket. Instagram-oldalán számolt be, tanítványai sikeréről.

Nem maradt tanácsok nélkül

Szekeres Adrien, egri énekesnő gőzerővel készült a héten a Sztárban sztár vasárnap esti műsorára, ahol Oszvald Marikakánt áll majd színpadra. Oszvald Marika telefonon kereste fel az énekesnőt és jó tanácsokkal is ellátta.

"Az egri kislány mind büszke"

Kovács Kati, Eger egyik legismertebb híressége a Kossuth Rádió vendége volt szombat este. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnővel Balog Tamás beszélgetett az Örökzöld című műsorban, melyet ezen a linken lehet meghallgatni.