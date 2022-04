Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos, Gyarmati Panka saját edzőtáborából posztolt az Instagramra, egyszersmind örömét fejezte ki amiatt is, hogy a tábort "egy jó kis szűzhó koronázta meg."

Az ugyancsak Egerben született modell, Oczella Eszter - ahogy általában - ezúttal is az edzőteremből jelentkezett be. És ahogy mindig, most sem hagyott kétséget afelől, hogy továbbra is bombaformában van.

Eszter testvére, Oczella Krisztina is folytatta a sormintát, hasonlóan testvéréhez, egy testépítéssel kapcsolatos videót osztott meg az Instagram-oldalán.

Az Exatlon műsorvezetője, az egri kötődésű modell, Nagy Réka az Exatlon döntőjét harangozta meg saját Instagram-oldalán.

Végül pedig a korábbi Exatlon-versenyző, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodavezetője, Kővári Viktor sem hagyta cserben követőit: Instagram-oldalán kedvesével együtt, Egerszalókról kívánt kellemes hétvégét mindenkinek.