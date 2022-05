Ízelítő a fotózásról

Nagy Réka, egri születésű modell fotózáson vett részt, melyről egy videót is megosztott követőivel Instagram-oldalán.

Volt csapattársával edzett

Rákóczi Reni, az Exatlon Hungary All Star forgatása alatt összebarátkozott Ujvári Izával, és úgy tűnik Dominikát elhagyva sem szakadt meg a kapcsolatuk. Már a vetélkedő során is tanítgatta kick-boxos mozdulatokra a hatvani amazon Izát, azonban most komolyabb edzést is tartott neki. A Facebook-on megosztott fotók legalábbis erről árulkodnak.

Látványos változás

Oczella Eszter az egri származású modell, Instagramon osztotta meg követőivel, hogy mennyit változott a teste egy év alatt. A posztban azt is elárulja, hogy mit tett ezért.

Liu Shaolin Sándor a héten Egerben járt

A kötetlen közönségtalálkozón, amelynek az Egri Polgárok Háza adott otthont, több téma is szóba került.

Heves megyében pihentek

Úgy tűnik Szabó Zsófi, műsorvezető, Szabó Gyula lánya megyénkben töltötte a hétvégét. Igen sokat sejtető képpel jelentkezett be az egyik mátrai szálloda szaunájából.