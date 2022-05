A több műsorban is megforduló Farkas Alexandra Instagram-oldalán számolt be a döntéséről, kiderült, hogy magyarból is érettségizik céljai elérése érdekében.

– Elengedtem azt, hogy folyamatosan a traumáimat, reakcióimat és érzelmeimet elemezzem, állandóan azon dolgozzak, hogy a külső hatásokat a saját nyelvemre fordítsam és így talán túlagyaljam a dolgokat. Szembe nézek azzal, hogy a történések így is, úgy is okkal, a legjobb okkal történnek és inkább a világban történtekkel foglalkozom, mert az sokkal érdekesebb mint én vagyok – fogalmaz a posztban, majd leírja, hogy levelező tagozatra jelentkezik.