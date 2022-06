Az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos Kővári Viktor láthatóan kiélvezi a nyári időjárást, ezen a héten is többször posztolt jó hangulatú bejegyzést a szabadból. Legutóbb épp Balatonalmádiból, a Balatlon Táborból jelentkezett be az Instagramon kedvesével.

Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos, Gyarmati Panka wakesurfözés közben osztott meg egy fotót magáról az Instagramon.

Az egri születésű modell, Oczella Eszter is aktív volt a héten, most is volt gondja arra, hogy az Instagramon megmutassa tökéletes alakját a rajongóinak.

Eszter testvére, a szintén modellként tevékenykedő Krisztina sem panaszkodhat. Az Instagramon a Balatonról jelentkezett be fekete bikiniben pózolva.

A népszerű előadóművész, az ugyancsak Egerben született Szekeres Adrien pedig szintén az Instagramon adott hangot annak, hogy mennyire élvezi a nyári időjárást és a nyugalmat.