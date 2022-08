Az idei nyár is sok sok munkával telt a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő számára, aki tavasz óta már oda-vissza bejárta az országot - írta a Bors. A sok utazás Kovács Kati számára azt is jelentette, hogy végre személyesen is találkozhatott a rajongóival, akikkel – amikor csak engedi az ideje – kivétel nélkül szóba szokott elegyedni. Az idei beszélgetések azonban egészen másról szólnak, mint régen.

– Az életem során talán nem túlzok, hogy több millió emberrel váltottam már szót, nagyon szeretek a közönséggel beszélgetni

– mondta a Bors megkeresésére Kovács Kati. – Sokféle témát szoktunk érinteni, zenéről, az életükről diskurálunk, idén azonban furcsa dolog történt: ha egy aszályos országrészbe látogattam, azt kérték tőlem, hogy énekeljem az Add már uram az esőt című slágeremet. És ezt nem viccből, hanem halálosan komolyan – magyarázta az énekesnő. Majd így folytatta: – Higgyék el, én lennék a legboldogabb, ha bármilyen befolyásom lenne az időjárásra. Abban sajnos nem tudok segíteni. Az emberek hangulatát azonban igyekszem feldobni a koncertjeimen. Ennyit tehetek - mondta.

Bár azt állítja az énekesnő, hogy a slágerével nem tud esőt csinálni, mégis jólesik elképzelni, hogy a hangja erejével megnyitja az égi csatornákat.

Az énekesnő szeptember 12-én életműkoncertet is ad a Budapest Kongresszusi Központban.