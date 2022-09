Új dal készült

Lola, a hatvani születésű énekesnő Instagramon osztotta meg követőivel, hogy legújabb daluk felkerült a MAHASZ listájára.

A dal pedig itt meg is hallgatható.

Visszatérés

Farkas Alexa, az egri származású televíziós személyiség újra feketére festette a haját, de ennél nagyobb bejelentést is tett az Instagram-oldalán.

– Döntöttem. Megyek, útnak indulok egy régóta álmodott és vágyott útra és szinte teljesen a zene veszi át az életemben a főszerepet – fogalmazott.

Emlékek felelevenítése

Az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos, Kővári Viktor fotókat osztott meg az iskola gólyatáborából Instagramon. A képek alapján nagyon jó hangulatú volt az összejövetel.

Edzés a tengerben

Gyarmati Panka, az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok snowboardos most sem tétlenkedett, a nyaralás alatt sem maradt el az edzés. Nem is akármilyen helyen mutatta be a gyakorlatokat.

Elhatározás

Oczella Eszter, egri születésű fittnesz modell 9 hónapja készül a verseny szezonra, most úgy döntött jelentkezik a Mr. Olympia LLC-re.

– Eldöntöttem idén, hogy megpróbálok ott lenni. Ott lenni, és képviselni Magyarországot a legjobbak között. Messze még a vége, de minden erőmmel azon vagyok, hogy sikerüljön – írta Instagramon.