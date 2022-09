– Milyen emlékek maradtak meg Önben a forgatásról?

– Arra nem számítottam, hogy ilyen sűrű lesz… Egyébként élveztem minden percet, jókat nevetgéltünk, beszélgettünk a lányokkal. Igazán különleges volt Andival az egercsehi dombtetőn, a gyönyörű kilátást élvezve, egy iglu sátor alatt – ez egyfajta kerti pavilon – egy terülj-terülj asztalkám mellett eltöltött vacsora. Az álomutazás is kiválóan sikerült. Az úticél, Svájc kiváló választás volt. Bár életemben már sok országban jártam, a svájci élmények kiemelkedtek az átlagból.

– Andit választotta, de aztán a kapcsolatnak vége lett. Miért?

– Ő az a hölgy, akiben megláttam a leendő társamat: intelligens, sportos, kedves, és a fiammal is jól megértették egymást. Az álomrandink is, melyet Svájcban töltöttünk, nagyon biztató volt, és az utána következő pár nap szintén reményt adott, de ahogy jobban megismerkedtünk, kiderült: más az értékrendünk. Ő hozta meg a döntést, mely már bennem is érlelődött, így végül is közösen mondtuk ki a szakítást. Utolsó pillanatig hezitáltam egyébként, hogy a két, számomra szimpatikus hölgy közül végül kit válasszak. Nem tudom, mi lett volna, ha a másik hölgy, Klaudia mellett döntök, de mára túlléptem ezen, és továbbra is keresem a párom.

– Milyen hatással volt a műsor Önre, a gazdálkodására, a mindennapjaira?

– Kicsit nyitottabbá tett. Talán önbizalmat is adott, mert nagyon sok pozitív visszajelzést kapok az emberektől, melyek rendkívül jólesnek. Elindítottam Facebook-oldalamat Péter gazda hivatalos oldala néven, és a weboldalamat is www.petergazda.hu címen. Szeretnék programokat szervezni a birtokra, kicsit közelebb vinni az emberekhez az állatokat, a táj és a szakma szépségét. Közösségi oldalamon pedig egy új területtel próbálkozom: amellett, hogy beszámolok a gazdaság mindennapjairól, párkapcsolati problémákról indítok egy sorozatot. Mivel főképp nők nézték a műsort, és ők követnek a közösségi oldalon, így nekik szeretnék írni ezekről a kérdésekről, de férfiszemmel. Ez olyan téma, mely mindnyájunkat érint. Számtalan írás jelent már meg akár az ismerkedés, vagy az udvarlás folyamatát boncolgatva - mi helyes, mi nem, hogyan reagáljuk, vagy kezdeményezzünk -, de az elvárásokkal, a hűtlenséggel, a társak közötti kommunikáció szükségességével, vagy épp az intimitás kérdésével kapcsolatban is. Amiben talán újat tudok mondani: igyekszem tapasztalataimra, a gyakorlatban megélt élményeimre is hivatkozni. Bízom abban, hogy nagy érdeklődést kiváltó írások születnek majd.