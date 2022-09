Az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos Kővári Viktor kedvenc sportágában, a röplabdában jeleskedett a napokban. Mint az Instagramon írta, fárasztó napon volt túl, hiszen csapatával öt meccset is játszott.

Abban sincs semmi meglepetés, hogy az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos, Gyarmati Panka is sportos napokon van túl. A remek formában lévő sportolónő a partról jelentkezett be, és épp egy fergeteges gyakorlatot mutatott be rajongóinak.

Az egri születésű modell, Oczella Eszternek sem volt mit rejtegetnie, ezúttal egy Instagramra feltöltött videóban mutatta meg, mennyire kitűnő formában van.

Az Exatlon korábbi műsorvezetője, az egri kötődésű modell, Nagy Réka jeles dátumot ünnepelt, hiszen születésnapja volt a héten. Ebből az alkalomból pedig egy fotót is feltöltött az Instagramra, ahol köszönetet mondott mindenkinek, aki gondolt rá.

Az egri születésű énekesnő, Szekeres Adrien pedig ezúttal Szombathelyre utazott fellépésre, innen jelentkezett be aztán a Facebook-oldalán.