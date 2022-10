Ezt ne hagyja ki! covid

Kovács Kati is felveszi a harmadik oltást Az egri kötődésű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész ünnepként éli meg ahányszor színpadra állhat, azonban a koronavírus-járvány miatt továbbra is aggódik, éppen ezért hamarosan felveszi a harmadik oltást is.