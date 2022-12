Első klip

Szekeres Adrien egri születésű énekesnő lánya a Sztárban sztár leszek műsorban mutatkozott be, ahonnan hamar ki is esett, azonban most elkészült első videóklipje, melyet édesanyja Facebookon megosztott rajongóival.

Bécsi kirándulás

Kővári Viktor, az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékosa és kedvese az advent negyedik hétévégéjét Bécsben töltötte.

Suhanás

Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok snowboardos, Gyarmati Panka feladta a leckét a videó készítőjének, mikor siklását rögzítették.

Szokatlan helyen

A Balaton télen nem tartozik a legnépszerűbb úticélok közé Lola, a hatvani születésű énekesnő mégis a magyar tengert választotta kikapcsolódásra.

– Habár a decemberi időszak nem a legforgalmasabb a Balatonnál, mégis imádok időközönként leutazni ide és kikapcsolni a sűrű hétköznapok zajából – írta az énekesnő Instagramon.

Véget ért a verseny

Oczella Eszter egri születésű modell részt vett a IFBB Bikini Olympián.

– Végül a 25-28. hely körül végeztem a világ TOP 58 profi bikinis versenyzője között – tudatta Instagram-oldalán.