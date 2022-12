Mustra 1 órája

5 hevesi híresség, 5 poszt – Így töltötték a karácsonyt celebjeink

Szűkebb hazánk celebjei számára is meghitten telt a szeretet ünnepe, erről pedig be is számoltak a hírességek a közösségi médiában. Ezt kihasználva pedig összegyűjtöttük, hogy kivel mi történt az elmúlt napokban.

HEOL HEOL

Kővári Viktor párjával töltötte a karácsonyt Forrás: Instagram

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!