– Nemrég még azt mondtam, hogy a süteménykészítés nem áll túl közel hozzám. De sokat tanultam, gyakoroltam, persze még így is meglepődtem, hogy megnyertem ezt a csodás versenyt – reagált nevetve a szoljon.hu megkeresésére Barát Attila. A nagykörűi gyökerű színész a gasztronómiai előzményeiről elmondta, hogy egy évvel ezelőtt kapott felkérést egy televíziós főzőversenybe, ahol elismert séfek zsűrizték a főztjét.

Nagy kalandként élte meg a megméretést, s noha akkor nem ő szerezte meg a Konyhafőnök címet, ez nem szegte kedvét. Ha tehette, főzött, gyakorolt a konyhában, s egyre inkább belemélyedt a cukrászat rejtelmeibe is.

– A korábbi versenyben is voltak sütis feladatok, s az elmúlt időszakban otthon is készítettem már desszerteket. Igazán persze akkor vetettem bele magam, amikor megkaptam a felkérést a Viasat3 tévécsatorna Ide süss! című cukrászverseny legutóbbi évadába.

Tanultam az elméletet és rendíthetetlenül gyakoroltam, mindenféle gépet, szerkentyűt beszereztem, hogy minél alaposabbak legyenek az ismereteim. Ennek leginkább a kislányom és az osztálytársai örültek, ugyanis a produktumokat ők fogyasztották el, ha úgy tetszik: tesztelték – mesélte Attila. Végül nemcsak a gyerekek osztályozták kiválóra a süteményeket, de a műsor szakértő zsűrijét, Szalai Dórit, a Macaron királynőt és Szabadfi Szabolcsot, azaz Szabit, az ország kedvenc pékjét is meggyőzték Attila desszertjei.

A versenyben, amely úgynevezett ünnepi kihívás volt, 10 ismert személyiség mutathatta meg tehetségét és felkészültségét. Ahogy a nagykörűi kötődésű színész elmondta, nem gondolta, hogy ő lesz a győztes, ezért óriási megtiszteltetésnek érzi az eredményt.

– Újra csak azt mondhatom, hogy egy nagy kaland volt. Tíz napon át forgattuk a műsort, minden nap két feladatot kellett teljesítenünk. Mindegyik emlékezetes volt valamiért, a legnehezebb talán a döntő volt, amikor háromemeletes tortát készítettem. A tempó végig feszített volt, sokszor nem is „jött át” a képernyőn az a küzdelem, amit ott átéltünk. De minden percét élveztem, s azt hiszem, ezt a társaim is vallják, különleges érzés volt, hogy újra gyereknek érezhettük magunkat. Számomra azért is volt tanulságos a verseny, mert kiléphettem a komfortzónámból, megtudtam, mire vagyok ott képes. Ezek után, azt hiszem, sokszor teszem ki onnan a lábam – mesélt az élményeiről Attila.

Nos, ezért valóban érdemes. Aki követte a műsort, láthatta, milyen remek desszerteket alkotott a színész, a zsűri elmondása alapján pedig nemcsak szépek, de finomak, mondhatjuk, „aranyérmesek” is voltak azok a sütik.

– Amikor ott álltunk a zsűri előtt, az eredményhirdetés pillanatában, arra gondoltam, hogy elégedett vagyok, mert végigcsináltam. Nem a győzelem volt a cél, persze, elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy így alakult. És örülök annak, hogy egy ilyen csapattal dolgoztam együtt, hálás vagyok az egész stábnak, a műsorvezetőknek is az élményért. És persze a versenytársaimnak, akikkel szuperül összekovácsolódtunk. Voltak, akiket korábbról ismertem, de az új találkozások is csodás embereket hoztak az életembe. Ez így együtt az igazi győzelem – tette hozzá végül Attila, aki természetesen a műsor után otthon is folytatja a cukrásztevékenységet. Karácsonykor már ő készítette a klasszikus finomságokat, mézeskalács és bejgli került a tányérokra.