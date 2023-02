Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos, Gyarmati Panka ezúttal is sportosan töltötte a hetét, amit meg is mutatott követőinek. Az egyik legutóbbi Instagram-bejegyzésében az edzőteremből jelentkezett be, miközben komoly erőfeszítést igénylő gyakorlatokat végzett.

Az ugyancsak egri születésű modell, Oczella Krisztina az egészséges táplálkozásra hívta fel a figyelmet az Instagramon, méghozzá úgy, hogy egy igazán egészséges és finom étel elkészítésének lépéseit mutatta meg népes számú táborának.

A hatvani születésű Lola házi kedvencét mutatta be követőinek a Facebookon. A népszerű énekesnő és a kiskutya szemmel láthatóan nagyon jól megértik egymást.

A domoszlói Road zenekar nagy lelkesedéssel tekint a február elé, amit az is bizonyít, hogy számos koncerttel várják a rajongókat. A tervezett programjukat meg is osztották a Facebookon.

Az Exatlon korábbi műsorvezetője, az egri születésű modell, Nagy Réka szintén örömmel fogadta, hogy februárba léptünk, s ennek hangot is adott Instagram-oldalán.