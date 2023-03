Anna 21 éves, és orvosesztétikus édesapja mellett dolgozik marketing menedzserként. A social médián keresztül kapott egy megkeresést, hogy lenne-e kedve részt venni a játékban, s örömmel igent mondott. A műsorban a résztvevők jelmezben vannak, Anna diótörőnek öltözött.

– Semmiképp nem szerettem volna valamilyen gyerekes figurának öltözni. Úgy gondolom, ez volt a legnőiesebb és legszebb jelmez, ezért esett erre a választásom. Gyönyörű, szépen díszített ruha volt, boldogan viseltem a forgatás alatt – mesélte el portálunknak Székely Anna, akitől megtudtuk, nagyon izgult a felvétel előtt, de különösebben nem készült a játékra, úgy állt hozzá, természetesen fog viselkedni, ahogy mindig is szokott, viccesen és jókedvűen.

Mint mondta, amikor már ott volt, elmúlt az izgalom, Majka, Pápai Joci és a többi játékos is kedvesek és jó fejek voltak, szuper volt a hangulat.

A műsorban elhangzott, hogy Annát megtámadta egy patkány, s végül tetanuszt is kellett kapnia.

– Békésen sétáltunk Egerben a barátnőmmel, majd leültünk egy padra, beszélgettünk. Láttuk, hogy ott egy nagy patkány, de mivel a pókokon kívül minden állatot szeretek, így meglehetősen aranyosnak találtam messziről. Aztán elkezdett közelíteni felénk, én meg még rá is köszöntem, mintha egy cuki kutyát látnék. Nem viszonozta a kedvességemet, válaszul fújtatott egyet, ráugrott a vádlimra, és úgy megharapott, hogy a foga belém is tört. Aztán kaptam tetanuszt, és bár ott és akkor nagyon megijedtem, utólag már csak nevetek az egészen – osztotta meg a Heollal a részleteket Anna.

A nézők azt is megtudhatták a műsorból, hogy Anna édesanyja régen közös társaságba járt Majkával, buliztak is együtt, a Zsákbamacskában pedig még viccelődtek is rajta, hogy akár Majka is lehetne az apukája.

– Természetesen ez csak poén, nagyon hasonlítok édesapámra. Anyukám valóban ismerte Majkát, és biztos, hogy mentek együtt haza, hiszen egymás melletti lépcsőházban laktak, de nem tudok róla, hogy bármi is lett volna köztük – meséli nevetve.

Anna a kő-papír-olló játékot játszotta a Zsákbamacskában, s bár először egy 250 ezer forint értékű telefont vihetett volna haza, a játékostársak nyomására kockáztatott, és tovább játszott. Végül 150 ezer forintot nyert, de egyáltalán nem bánta meg, élvezte a játékot, s örül a nyereménynek is.

A teljes adás pedig itt tekinthető meg, regisztrációt követően: