Az Origo írta meg, hogy Kozso rossz időszakot zárhatott le, amikor rátalált a szerelem néhány évvel ezelőtt. Nemcsak lelkileg, testileg is jót tett neki a titokzatos nő érkezése, azóta egészségügyi állapota is rendben van. Kozso barátnője nemcsak a magánéletben, de a munkában is támogatja a zenészt, például a fellépések szervezésénél, a színpadi megjelenésnél, valamint a nemzetközi galériákban való kiállításoknál is közreműködik.