– Sokáig úgy gondoltam, nincs is szükségem a szakmai tudásra, hiszen arra ott van ő, aki mindent tud – jegyzi meg. – Aztán arra jutottam, jobb, ha én is beleásom magam, én magam is megtanulom mindezt, és megszerzem a természetgyógyász diplomát.

Elárulja, mindezzel rátalált valamire, ami egyre inkább lenyűgözi.

Fokozatosan vonult ki a munkából

Mindent ugyanúgy folytatnak, mint amikor még Gyuri bácsi élt, a cég életében, szakmai életükben nincs változás. Édesapja fokozatosan vonult ki a munkából, 6-8 éve már, hogy nem vett részt aktívan a gazdasági vállalkozásban, inkább csak előadásokat vállalt, a sajtónak nyilatkozott: az ő arcával azonosították a gyógynövénykészítményeket, gyógyteákat.

Kérdezték, miben változott a munkájuk azóta, hogy Gyuri bácsi elkezdte.

– A kiskosár legendáját el lehet felejteni – válaszolja utalva arra, hogy édesapja még kézzel, maga szedte a gyógynövényeket, de ez ma már kivitelezhetetlen lenne. A növényeket a mai napig a falubeliek gyűjtik, de már nem alkalmazottként, hanem felvásárolják tőlük. Az megmaradt, hogy mint régen, ma is hatalmas tálcán, kézzel keverik, csomagolják a termékeket. Felépítettek viszont egy három részből álló feldolgozó-csomagoló üzemet.

