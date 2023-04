– A Facebook-oldalunkat egy hónapja feltörték, de nagy nehezen sikerült visszaszerezni. Közben a Tomi túl van egy műtéten. A nyári koncerteket szeretnénk mihamarabb bejelenteni. Emellett tartozunk koncert fotókkal, eseményekkel, sztorikkal, sok-sok köszönettel és még ki tudja mivel - írta bejegyzésében a domoszlói Road zenekar.

Kiemelték, kérnek még egy kis időt, hogy rendezzék a soraikat és aztán könyörtelenül beletenyerelnek majd az idei nyárba.

– Addig is küldjétek a pozitív energiákat a Tamás Tóth "TOmi"-nak, hogy mihamarabb visszatérhessen a frontvonalba - osztotta meg a népszerű zenekar a közösségi médiában.

Eközben a Facebookon Szűcs Mihály, a BARBA NEGRA és a Koncertszervező.hu vezetője is üzent a Road dobosának.

Ma egy videón publikus lett, hogy a Tomi egy műtéten esett át. Hála isten minden rendben van és beszéltem is vele, ami megnyugtatott engem.

Engem ez az egész barátként és menedzserként nagy nyomás alá helyezett mert a Road zenekarnál a barátság és az összetartás az elsődleges. Klasszikusan mást jelent a menedzser megnevezés nálam, mert nálam azt jelenti, hogy vigyázni kell a zenészekre és a stábra. (Nem lehet üzleti kérdés egy ilyen helyzet).

1 hónappal ezelőtt váratlanul és érthetetlenül álltam mit is kellene megbeszélnem a Tomival és (Mátéval, Imivel, Goyaval) egy vizsgálat után mikor a Tomit vizsgáló orvos felhívott. Olyan érzés mintha az egyik gyerekem elhagytam volna. Üresen néztem magam elé és raktam össze, hogy most kit hívjak és mit csináljak – fogalmazott Szűcs Mihály.

Rengeteg beszélgetés volt közöttünk mi legyen a forgatókönyv és nagyon büszke vagyok a Tomira hogy végig higgadt volt és a szemembe HŐS ahogy kezeli a dolgokat és hallgat mindenkire Tominak mondtam hogy csak ezek a fontosak. Türelem, Pihenés a legnagyobb gyógyszer most és ez segít, mert egy dologba nem fogok tudni neki segíteni, se pótolni és az az egészség – tette hozzá.