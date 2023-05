Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodavezetője, az Exatlon Hungary korábbi játékosa, Kővári Viktor és csapata, az Eszterházy SC az idény utolsó edzésén vett részt a napokban. Erről Viktor egy rövidebb videót is megosztott Facebook-oldalán követői legnagyobb örömére.

Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok snowboardos, Gyarmati Panka is sportosan töltötte a hetét. Ezúttal is sok időt töltött a természetben, amiről egy videót is készített az Instagram-oldalára.

Már meg sem lepődünk azon, hogy az egri születésű modell, Oczella Krisztina napról napra tökéletes formában van. Az Instagram-oldalára ismét egy olyan fotót töltött fel, amelyen látszik, hogy a kirobbanó forma erre a hétre is kitartott.

A hatvani születésű énekesnő, Lola kihasználta a jó időt, és családjával együtt ellátogatott a nagykőrösi Safari Parkba. A képek tanúsága alapján nehéz lenne azt mondani, hogy nem érezték jól magukat.

Az ugyancsak hatvani születésű kick-box világbajnok Rákóczi Reni sem hazudtolta meg magát, az egész héten nagyon aktívan élte mindennapjait, sok edzést iktatott be. Facebook-oldalán egy Csollány Szilvesztertől származó motivációs üzenetet is megosztott követőivel.