Továbbá a lap azt is hozzátette, hogy a hatóságok és az állatvédők felszámolták a szaporítótelepet, ahonnan 50, a saját ürülékükben élő állatot mentettek meg. A borzalmas körülményekről készült felvételeket, ide kattintva lehet megnézni. A Bors elérte Dollyt, aki egy hivatalos közleményben reagált az eseményekre.

"A tegnapi napon megdöbbenéssel és mélységes felháborodással szembesültem arról, hogy az egyik kollegám álltatartási botrányba keveredett. Amikor ez esetről értesültem azonnal a helyszínre siettem, hogy tájékozódjak és próbáljak segíteni. Így sikerült kilenc kutyát elhoznom a helyszínről. Ők nálam vannak megfelelő körülmények között, melyet a mai napon a hatóság ellenőrzött is. Tegnap, a helyszínen fogadott látvány és körülmények számomra is elfogadhatatlanok és elítélendőek" –nyilatkozta Dolly a borsnak, aki egyúttal arra kéri a zenésztársadalmat, hogy fogjanak össze és hozzá hasonlóan próbáljanak meg segíteni a szerencsétlen sorsú kutyákon.

"Az érintett kollégával pár éve vagyok munkakapcsolatban. Tudtam arról, hogy állatokkal, elmondása szerint állatvédelemmel foglalkozik, de fogalmam sem volt a körülményekről, arról, hogy ezt ilyen módon teszi. Mint állatszerető és állatvédő ember, magam is elhatárolódok ettől, sőt a magam módján és lehetőségeihez képest igyekszem segíteni. Ezúton felkérem a zenésztársadalmat, zenész kollégákat, hogy akinek lehetősége van rá, fogadjon be, akár ideiglenesen is egy - egy kutyát, megkönnyítve helyzetüket és segítve nekik. Természetesen megteszem a szükséges lépéseket és a volt munkatárssal kapcsolatunk ezek után nem folytatódhat" – írta az énekesnő, aki szerette volna megosztani gondolatait követőivel is, de a hivatalos közösségi oldala elérhetetlenné vált, hiszen azt feltehetően az elbocsájtott menedzsere kezelte.

Tovább dagad az a gyöngyösi szaporító botrány, amelyben Dolly is érintett, írta nem sokkal később ugyancsak a Borsonline. Az énekesnő nagyot hibázott, állítja az akcióban részt vett állatvédő szervezet egyik munkatársa a cikkben. Mint ismert, 50 kutyát mentettek ki a Dolly Roll néven futott telepről, amelynek tulajdonosa évekig az énekesnő menedzsereként volt ismert.

Dolly a botrány kirobbanása után elsőként a Borsnak küldte el nyilatkozatát, amelyben elismerte, hogy valóban egy volt kolléganője érintett az ügyben. Elárulta azt is, hogy még a hatósági intézkedés előtt elvitt a telepről kilenc kiskutyát. Az énekesnőt a segítőszándék vezette, de ezzel kivonta az állatokat az intézkedés és az azzal együtt járó orvosi ellenőrzés alól.

„Az, amit Gyöngyösön tapasztaltam, minden eddiginél durvább állatkínzás volt, pedig láttam már egy-két extrém esetet. Számunkra azután derült ki, hogy Dolly korábban a helyszínen járt és elvitt kutyákat, hogy délután a helyszínre érkeztünk és rendőri intézkedés mellett megkezdtük az állatok mentését és szakszerű ellátását. Az a helyzet, hogy az énekesnő ezzel a lépésével kivonta az eljárás alól az általa elvitt kutyákat, ezért tettünk feljelentést a rendőrségen.

Fontos tudni, hogy időközben a mentett kutyák orvosi vizsgálata megtörtént és kiderült, hogy a kolónia egy emberre is veszélyes vírussal fertőzött. Sajnos a Dolly által elvitt kutyák állapota senki előtt nem ismert és ez bizony komoly probléma. Ki lehet jelenteni, hogy hatalmasat hibázott, amikor elvitte őket a tetthelyről” – mondta a Ripostnak Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány munkatársa.

Dolly ezután azt mondta, már nem azt látja a legjobb megoldásnak, ha a nála lévő kutyákat ő adja örökbe.

„A történtek miatt döbbenet és szomorúság mellett fantasztikus érzés, hogy az alig pár órája közzétett felhívásra, melyben a zenésztársadalom, a zenészkollégák segítségét kértem az általam menteni kívánt kutyák elhelyezésében, máris megindultak a telefonok és többen is jelezték, hogy örömmel próbálnak segíteni, megfelelő helyet, gazdit találni a kutyusoknak. Viszont jómagam azt gondolom, és ezt tartom a legjobb és leggyorsabb megoldásnak, ha az állatvédők, az ezzel foglalkozó szervezetek és egyesületek segítenének, hogy a nálam lévő, szerencsére most már jó helyen és biztonságban levő állatok végleges lakóhelyet találjanak. Ezt tartom a jelenlegi leghatékonyabb megoldásnak, ha átadom őket!

Ez a példa még inkább tanulságul szolgál és rámutat arra, hogy jobban oda kell figyelnünk nem csak egymásra, hanem környezetünkre, az állatokra és komolyan venni az ezzel járó feladatokat, felelősséget” – nyilatkozta a lapnak Dolly.