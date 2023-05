2014 volt az év, ami mindent megváltoztatott Kozso életében. Két agyvérzés, két aneurizmaműtét és kóma után mindent újra kellett tanulnia - derült ki a Ripost cikkéből. Nem tudott beszélni, nem tudott járni, ráadásul nem sokkal később, kétlaki élete során Amerikában súlyos autóbalesetet is szenvedett. Egy hatsávos úton csapódott neki egy kisbusz, az ütközés következtében pedig két ember is az életét vesztette. Kozsót is csak az őrangyala mentette meg, bár így is súlyosan megsérült, eltört a gerince. A sok nehézség ellenére azonban most visszatért, a TV2 képernyőjén minden hétköznap este találkozhatnak vele a nézők a Párharc műsorában.