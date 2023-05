Mindenkinek szíve joga úgy tenni, mintha futná luxusórára úgy, hogy közben egy céllövöldében lőtt kétpálcás bóvlit visel a csuklóján. De ha ezt egy élő legenda teszi, aki ráadásul saját bevallása szerint az utóbbi években milliárdokat keresett festményeivel, akkor az embernek felszalad a szemöldöke - írta meg a Ripost.

Portálunkon is írtunk arról, hogy Kozso nemrég Hajdú Péter műsorában vendégeskedett és ahogyan azt már megszokhattuk tőle, szinte már bántóan igényesre vette a figurát. Úgy tűnt, hogy minden, amit visel, darabonként is annyiba kerül, mint amennyi egy harmadikvilágbéli ország éves GDP-je.

Az órája például igen szembetűnő volt a videón. Úgy tűnt, hogy Kozso a jeles alkalomra egy szép és látszólag igen drága darabot választott. Egy rajongójának meg is tetszett az ékszernek is beillő időmérő eszköz, így a TikTok egyig népszerű szakértőjéhez fordult, hogy többet megtudjon róla. Nos a Beszéljünk órákról néven futó oldal tulajdonosa meg is nézte az órát és bizony megállapította, hogy hamisítvány, vagyis amolyan filléres darab.

Pedig Kozsónak még csak nem is kellett volna mélyen a zsebébe nyúlnia, ha szeretett volna egy eredeti Bvlgari órát, hiszen az a típus, aminek a másolatát viselte nagyjából 1000 dollárért bárki számára elérhető, vagyis alig 350 ezer forintba kerül, írja a Ripost.