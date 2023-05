A TV2 közleménye szerint a Siófokon megrendezett Digital-Media Hungary konferencián Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a már korábban nyilvánosságra hozott nagysikerű formátumok mellett több vadonatúj műsort is bejelentett, amikkel a csatorna versenybe száll a nézők kegyeiért.

„Sok más mellett egy olyan reality megvásárlását jelentette be Fischer Gábor, ami csak az Egyesült Államokban 24, míg Németországban 17 szezonon át futott a képernyőn, és a világ több, mint 20 országában 70 évaddal jelentkezett: jön a Next Topmodel Magyarországra, amiben a hazai szépségipar legjobb szakemberei keresik a következő magyar szupermodellt. Az álomszerződésért keményen meg kell dolgozniuk a lányoknak, ráadásul a kamerák kereszttüzében. Kihívások, kalandok, fotózások, bemutatók várnak a versenyzőkre, de közülük csak egy lehet a Next Topmodel Hungary.” – írták.

A korábbi változat 2006-ban futott egy másik csatornán, s azt az egri Nagy Réka 15 évesen nyerte meg. Akkor Topmodell leszek! címen láthattuk a tehetségkutató magyar verzióját, a győzelem pedig beindította Nagy Réka modellkarrierjét, hazánkban és nemzetközi szinten is. A modellkedésen túl műsorvezetéssel is foglalkozik, ráadásul épp a csatornánál. A TV2 közleményében arról nem írtak, hogy a műsorvezető ki lesz, de sokan bizonyára örülnének ha az egykori győztest látná az újjáindult műsorban. Bizonyított viszont már műsorvezetőként az Exatlonban, és táncolt a Danincg with the stars-ban is.