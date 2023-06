A hatvani származású énekesnő és műsorvezető Lola sosem tétlenkedik. Most a testmozgásnak szentelte a hétvégéjét, ugyanis részt vett az 1. Mol Campus Toronyfutáson, mint versenyző. Az eseményen 1 millió forint támogatást kapott a Vigyél Haza Alapítvány, tehát nem csak sportolt de még jótékonykodott is.

Oczella Krisztina egy nagyon aranyos kutyás tartalommal zárja a hetet. Mindenki elkészült, megvannak a csomagok és indulás. Na de hova mehettek? Az édesanyjához indultak, egy kis jó kerti grillezésre. Ott a kis kutyus biztos kijátszotta magát és még finomat is evett, erről sajnos már nem kaptunk semmit, viszont kárpótolta minden követőjét a titkos fehérjeszelet receptjével.

Molnár Miléna és párja úgy döntöttek, hogy mivel egyébként is szeretik a természetet, ezért kint fognak tölteni egy teljes napot az erdőben. Ebbe persze beleszámított az is hogy ott is aludtak. A 3 perces TikTok videóban a bepakolástól egészen a tűzcsinálásig mindent megláthatunk, valamint azt is hogy Miléna hogy küzd meg a szúnyogokkal.

Kozsó, az egri ámokfutó egy mesebeli hotelben töltődött fel párjával, hogy kipihenje a hétvégén lenyomott bulikat. De nincs megállás, ugyanis az énekes azt az üzenetet is elrejtette a kép alatt, hogy indulnak Szlovákiába.

Nem utolsó sorban pedig új videóval tért vissza Anna és Dávid, egyenesen a Reményfarmról. Ebben a videóban, Anna az anyagi függetlenség rejtelmeibe vezeti be a követőit, megmutatja miből és hogyan lehet pénzt keresni és persze mindenki kedvenc tyúkjait is nyomokban tartalmazza a videó. Mint, ahogy mindig, a jó kedv most is garantált lesz, annak aki megnézi.