Az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos Kővári Viktor Balatonalmádiban járt a napokban. Mint az Viktor Instagram-bejegyzéséből kiderült, a Balaton Tábor első turnusát tartották a településen, ahol az egri irodavezető csapata immáron negyedik alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Az egri születésű Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos, Gyarmati Panka ezúttal az egyik edzéséről vágott össze egy rövid videót. Ahogy az Instagram-bejegyzésében fogalmazott, mióta elhagyta Magyarországot, még nem volt lehetősége crosfittezni, most viszont a követők legnagyobb örömére végre rászánta magát.

Az ugyancsak egri születésű modell, Oczella Eszter továbbra is gőzerővel készül a 2023-as Olympia-versenyre. Az Instagramon folyamatosan oszt meg erről különféle tartalmakat, így tett a minap is, amikor a felkészülése egyik újabb szakaszáról számolt be követőinek.

A hatvani születésű énekesnőről, Loláról kevesen tudják, hogy kedveli az autósportokat. Erre utal legalábbis az egyik legújabb Facebook-bejegyzése, amiben a Hungaroringen pózol a magyar túraautóssal, Losonczy Leventével.

A szintén hatvani születésű Rákóczi Reni pedig a Facebook-oldalán kért segítséget: mint fogalmazott, támogatókat keresnek Pataki Aida Kick-box Európa-bajnoknak. A bankszámlaszámot Reni a bejegyzése végén tüntette fel.