Az egri származású testépítő és modell Oczella Eszter, a forró nyári napokat egy bikinis képpel köszöntötte. A posztban tanácsokat is ad, hogy milyen kellékeket kell beszerezni a strandoláshoz. A fényvédő és a napszemüveg elengedhetetlen kiegészítők, de a legfontosabb egy szexi bikini, mint ahogy az a bejegyzésből kiderül. Ha ezek mind megvannak, akkor nem is kell többet várni, indulhatunk is.