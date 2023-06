– Egy általam korábban nem ismert idegenvezető azzal hívott fel, hogy megkérne: kalauzoljam a vendégeit a Helytörténeti Gyűjtemények Házában. Akkor még sejtelmem sem volt arról, hogy egy ismert filmszínész érkezik Tiszadobra – mondta Fábriné Somlyai Beáta könyvtáros a szon.hu-nak.

– A gyermekeivel jött Dean Norris, magyarul egyikőjük sem beszélt. Miután bemutattam nekik a gyűjteményt, Póta Sándor citerázott nekik, többek között a Tavaszi szél vizet áraszt... kezdetű dalt is előadta. Meg is beszéltük, hogy anno ezt énekelte Freddie Mercury a budapesti Queen-koncerten. A vendégeink közvetlenek, mosolygósak voltak. Megkínáltam őket kapros-túrós bélessel, pogácsával és ropogós cseresznyével is. Elköszöntek, s utána mentek el a temetőbe családi körben - mesélte a könyvtáros a szon.hu-nak.

Dean Norris több képet is feltöltött, többek között az Amerikába kivándorolt magyar nagyapjáról készített régi fotót is posztolta.

A színész a Breaking Bad (Totál szívás) című filmsorozat mellett a mozivásznon többek között olyan – főként az akciófilm műfajába tartozó – alkotásokban tűnt fel, mint például a Halálos fegyver 2., az Ölve vagy halva, a Total Recall – Az emlékmás, Terminátor 2. – Az ítélet napja. Mindemellett ismert sorozatok epizódjaiban is szerepelt, ilyen például az Agymenők, a CSI: New York-i helyszínelők, a Dr. Csont, a Grace klinika, a Vészhelyzet, a Döglött akták és a Walker, a texasi kopó - fogalmaz a szon.hu.