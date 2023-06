- Tavaly év végén kaptuk az első bejelentést Dollyval kapcsolatban. Tavaly év végén jeleztük is ezt a hatóságok felé, de érdemben, és pár telefonon kívül nem történt semmi. Aztán volt ez a gyöngyösi eset, amitől zengett a média. Nem vitatjuk el, hogy rohadt mocsok és undorító dolog ami ott történt, őszintén bízunk benne, hogy minden résztvevője megkapja a méltó büntetését, és köszönet minden szervezetnek akik segítettek az ott vegetáló állatokon - írta a Fradisták az Állatokért elnevezésű Facebook-oldal.

- Dollynál viszont “maradt” még 2 saját nagytestű kutya, és 6 macska. Ezeket az állatokat senki nem ellenőrizte, és mi (is) folyamatosan kaptuk róluk a bejelentést. A tegnapi napon kimentünk, hogy pontot tegyünk a nála levő sztori végére. Mikor megérkeztünk, Keira, a dobermann fogadott, aki szemmel láthatóan igencsak kicsattant az energiától. Fizikálisan, mentálisan jó állapotban volt. Telefonon utolértük Dollyt, aki egy kis beszélgetés után magától beengedett minket a kertbe, majd a házába is, hogy személyesen győződjünk meg az állatok állapotáról. A KÁJ-nak pár napja műtötték a szemét, (orvosi papírokkal igazolva) kezelés alatt áll, és megfelelő nagyságú, illetve minőségű terület és ház áll rendelkezésére. Egészségi állapota megfelelő. A macskáknak pedig elegendő tápjuk és almuk van. 2 befogadott cicának ki kellett venni 1-1 szemét, ők szinten kezelés alatt állnak. A macskák egyébként kettesével vannak elzárva egymástól, megfelelő méretű helyre a házon belül. Az ügy lezártáig nem alkotunk véleményt, pedig nekünk is van. De az biztos, hogy az itt élő állatok kifogástalan ellátást és életminőséget kapnak jelen pillanatban! Ezt az állapotot időnként ellenőrizni fogjuk. Elhozataluk meglátásunk szerint jelenleg nem indokolt - fogalmaznak posztjukban.