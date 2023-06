– Melyik műfaj áll közelebb önhöz: a dokumentumfilm vagy a nagyjátékfilm?

– A dokumentumfilm mindig is a szakma mostohagyereke marad. Hogy mégis ezt a műfajt választottam, abban volt némi tudatosság is. Először egy megkérdőjelezhetetlenül komoly témát kerestem, amivel a tehetségemet, a hozzáértésemet akartam bizonyítani. Azt gondoltam, erre alkalmas lesz a hidegháború, vagyis a nagyhatalmak közötti, 1945-től 1991-ig tartó rivalizálás bemutatása. Az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos és a többszörös díjnyertes Kovács László (nem vagyunk rokonok) operatőrök közreműködésével 9 évig dolgoztam A lyukas zászló (Torn from the Flag) című történelmi dokumentumfilmen, ami a kommunizmus nemzetközi hanyatlásáról és az 1956-os magyar forradalom hatásáról szól. A 2007-ben bemutatott alkotás volt eddigi pályafutásom csúcspontja, 21 fesztiválon szerepeltem vele, 8 díjat kaptam érte, és a legjobb dokumentumfilm kategóriában bekerült az Oscar-díjért folyó küzdelembe, ami még nem a jelölés, de nagyon fontos lépcsőfoka a versenynek. Bemutatták az Egyesült Államok Kongresszusában, a filmből készült DVD-t pedig az amerikai oktatásban azóta is taneszköznek használják. És amire végképp nem számítottam: most online platformon újra megnőtt iránta az érdeklődés.