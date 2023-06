Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy Oczella Krisztina aranyérmet szerzett a napokban rendezett Bikini Openen.

Az egri modell legújabb Instagram-bejegyzésében egyebek mellett a versenyen szerzett élményeiről is írt, de kitért arra is, hogy a jövőben szeretne más dolgokra koncentrálni. A bejegyzést változtatás nélkül közöljük:

"A Bikini Open kategóriámat sikerült megnyernem (magasság szerint vannak a kategóriák, én a legmagasabban voltam), az overall választáson pedig az összes kategória nyertessel volt az összevetés, ahol egy lányt választottak profinak, hozzáteszem nagyon megérdemelte, gyönyörű volt. Szuper élmény volt a verseny, most viszont szeretnék más dolgokra koncentrálni…a vállalkozásomra, a táplálkozás tanácsadásra és az egészségemre. Bármennyire is változatos és teljes értékű volt a diétám, az ennyire alacsony testzsír hosszú távon nem egészséges és nem tartható, de erről majd egy következő posztban írok Nektek! Látom, hogy miben kell fejlődnöm, ha szeretnék ebben a sportban profivá avanzsálni, viszont nekem fontos, hogy önazonos maradjak és úgy csináljam végig a felkészülést, hogy az ne bántsa az egészségem, ehhez pedig idő kell. Most úgy érzem, hogy talán jövő tavasszal újra színpadra állok, de addig még sokminden változhat, úgyhogy meglátjuk!" - összegzett bejegyzésében Krisztina.