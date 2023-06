– A Mediaworks versenyén a Tündérszépek megyei és országos fordulóján is szép eredményt értél el. Mi vitt rá, hogy jelentkezz a Miss World Hungary versenyére is?

– Sőt, a Miss Universe döntőjébe is bejutottam. Mit is mondjak? Minden kislány álma, hogy egyszer királynő legyen, nem? Ki akartam próbálni magam ebben a mezőnyben is. A Miss World Hungary egyébként azért volt szimpatikus mert nem csak a versenyzők szépségét nézik, hanem azt is, hogyan képesek képviselni egy általuk választott ügyet.

Rogán-Gaál Cecília, Sarka Kata versenyigazgatók a versenyzőkkel, Buzás Vanda jobbra

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Máté Krisztián/MW

– Neked mi volt ez az ügy?

– Ne vásárolj, hanem fogadj örökbe! Szívügyem az állatvédelem. Nekem csak mentett, utcáról befogadott állataim vannak.

– És bejutottál a 20 legjobb közé. Milyen volt a siófoki felkészítő tábor?

– Izgalmas. Egyből bedobtak minket a mélyvízbe, rögtön volt két alverseny. Ráadásul az egyik sport, és hát, első látásra nehéznek is tűnt az a pálya. Tényleg odafigyeltek arra, hogy jól érezzük magunkat, izgalmas feladatokat állítottak össze, a hotel pedig szuper kényelemes volt.

– Klisé lesz.. Milyen volt 19 másik lánnyal összezárva?

– A válasz is annak fog tűnni, de meglepően jó. Szerintem is ritka, hogy ennyi lány összezárva jól kijöjjön egymással. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz, aztán jött a kellemes csalódás. Mindenki döbbenetesen kedves volt, közvetlen és laza. Az ilyesmi totál kínos és feszült is lehetne, de pikk-pakk olyan volt, mintha rég ismernénk egymást. Jókat beszélgettünk, azt hiszem több olyan barátság is kialakult, ami tartós lesz.

– Utólag hogyan értékeled a teljesítményed?

– Akkor azt hittem, abszolút felkészült vagyok, de utólag úgy látom, hogy nem. Mentálisan nem voltam kellőképp felkészült. Úgy értem, hogy már ott voltam a versenyen, de fejben még nem teljesen. Izgultam, közben élveztem is az élményeket és nem voltam eléggé összeszedett.

– Milyen az életed most és milyen terveid vannak?

– Éppen most fejeztem be a divattervező szakot. Ha 10 évet előre tekintek akkor ezzel akarok hosszútávon és tartósan foglalkozni, ruhamárkát, stúdiót és boltot szeretnék. Most – azt hiszem a verseny miatt is – sok modell munkám van, amivel imádok foglalkozni. Eljött az az idő, hogy abszolút csak olyat kell dolgoznom, amit szeretek és ez fantasztikus érzés. Élvezem, mindig ezt akartam csinálni, szóval boldog vagyok.

– Versenyezni fogsz még?

– Ezt nem tudom megmondani, de nem is zárom ki. Nekem a jelentkezés mindig spontán dolog. Meglátom a felhívást és azt gondolom, miért ne.

– Most Budapesten élsz. Mi a helyzet Egerrel?

– Másfél éve nem lakom már ott tartósan, de például, ha valami komoly problémám van esetleg szomorú vagyok, akkor mindig hazajövök. Eger az otthonom és mindig az marad. Egyszer ott akarom majd felnevelni a gyermekemet. Szerintem nincs tökéletesebb város a családalapításhoz.

– Mi a kedvenced Egerben?

– Abszolút a Dobó utca, kifejezetten a Tinódi tér felől a Kis-Dobó tér irányába. Ha ott végig sétálok az egyszerre megnyugtat és felvillanyoz. Gyönyörű!