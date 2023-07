1. A hatvani énekesnő és műsorvezető Lola a hétvégén egy balatoni kiruccanást ejtett, méghozzá a teljes zenekarával együtt. Pihenés helyett viszont most a színpadra állt ugyanis Balatonkenesén volt koncertje. A napsütéses idő pont ideális volt egy tökéletes nyári koncerthez.

2. Szekeres Adrien férjével a Tihanyi Piacot járta be, de a járkálás közben egy jó hideg prosecco-ra nem mondhattak nemet egyiken sem. Az egri énekesnő azt is megosztotta követőivel, hogy az évi egy lángosát itt fogja elfogyasztani. Vajon arról is lesz poszt?

3. Az egri testépítő modell Oczella Eszter, egy medence mellett lett lencsevégre kapva. Első látásra egy hagyományos nyári képnek tűnik amitől, mindenkinek melege lesz, azonban ha jobban megfigyeljük észreveszünk rajta egy nem mindennapi jelenetet is. Vicces és forró is egyben.

4. A tyúkos lány most nagyon messzire került a tanyától ugyanis Máltára utaztak a párjával. Pihenés, hajókázás, elektromos rollerezés, gyümölcsök, finom ételek és italok, ebben a videóban aztán minden van. Molnár Miléna így tölti a nyarat, hogyha éppen nem a tyúkólban tevékenykedik.

5. A sirok Kölyök, Borics Ádám megmutatta születésnapi ajándékát. Mátrafüreden járt ahol egy kutyafogat túrán vett részt. Egy igazi vagány és extrém élményt kapott a 30. születésnapjára. A képen kívül még videókat is töltött fel, ráadásul menet közben.