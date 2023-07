Ha csak egy fotó erejéig is, de a hatvani születésű Tündérszép, Balázs Lili megmutatta követőinek, kivel is tölti boldog mindennapjait mostanában. Ráadásul nem is akármilyen környezetben, Lili ugyanis csodás levendulamezővel a háttérben pózolt az Instagramra feltöltött fotón egy kisportolt testalkatú fiatalemberrel. Szó mi szó, összeillő kettős!