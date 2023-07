Zenei élet 1 órája

A novaji producer is közreműködött Puskás Peti új slágerében, amely a Netflix sikersorozatát idézi fel + videó

Kis Richárd, novaji származású dj, illetve producer zenéit a tengerentúlon gőzerővel pörgetik a legnagyobb fesztiválokon, így egyre nagyobb figyelmet kap a tehetsége itthon is. Puskás-Dallos Péter is felfigyelt rá és együtt készítettek el egy új zenét, amelyhez fantasztikus klip is társul.

HEOL HEOL

Kint van ismét egy új Biebers dal, most Orsovai Renivel közösen - hívta fel a rajongók figyelmét Puskás-Dallos Péter Facebook-bejegyzésében. – Nagy álmom volt egy Stranger Things videót készíteni, bár valószínűleg annyiból forgattuk, mint Milly Bob Brown napi catering költsége, és szerintem a Duffer brothers nem maga rohangált kölcsön furgonnal a városban a jófogásos bútorokért, de mindenesetre marha jó móka volt és köszi a stábnak, nagy-nagy hála nektek és mindenkinek aki segített - írta Peti, aki külön megköszönte mindenkinek a közreműködést, köztük a novaji származású dj-nek, zenei producernek Kis Richárdnak is. Kis Richárd portálunknak elmondta, nagyon nagy meglepetés és megtiszteltetés volt számára a felkérés. Éppen az egri mekiben reggelizett, amikor Puskás-Dallos Péter menedzsere megkereste őt, hogy dolgozzanak együtt egy 5 számos kislemezen.

A klipet Peti kedvenc sorozata, a Netflix egyik sikerszériája inspirálta. „Imádom a Stranger Thingst, ráadásul Orsovai Reni egy kicsit emlékeztet Noah Schnapp karakterére, Will Byersre, én meg rövid hajjal talán hasonlítok a Millie Bobby Brown által alakított Elevenre” – mondta Peti, aki Big Daddy Bee néven jegyzi az általa rendezett klipeket - számolt be róla a Bsidehungary.hu.

