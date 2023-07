Manapság már nem élünk annyira testközelben az állatokkal, mint még a nagyszüleink, akik pontosan tudták, hogy a jérce a legtöbb rántva. Ma sokan csirkét csak darabokban látunk a boltokban. A házi szárnyasoknak azonban több olyan elnevezése van, amelynek hallatán sokan csak vakarják a fejüket.

Sokak számára lehet kérdés, mit nevezünk jércének, mitől kotlós a kotlós és mi is az a kappan. A Remény-farm Annája most vette a fáradtságot és egy Instagram-oldalára feltöltött Reels-videóban elmagyarázza az elnevezéseket a naposcsibétől a felnőtt állatig, hogy senki ne égjen be a vidéki rokonok előtt. Ugye nem is bonyolult?