Kerékpárra pattant, és a hétvégén a Tisza-tóhoz látogatott a Ferencváros legendás gólvágója, a mindmáig nagyon atlétikus Dzurják József, vagy ahogy csak a fradisták ismerik és szólítják, Csöpi.

A korábbi klasszis játékos rendszeresen oszt meg különféle tartalmakat a Facebook-oldalán, most a Tisza-tavi látogatásáról számolt be. Mint a bejegyzéséből kiderült, 64 kilométeres távot teljesített kerékpárjával, miközben egyebek mellett Poroszlóra, az ökocentrumba is ellátogatott.