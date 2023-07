Nyakunkon a kánikula, sokszor elhangzott már, hogy ilyenkor még jobban figyelni kell arra, hogy védekezzünk a napsugarak ellen, és elegendő folyadékot igyunk. De mi a helyzet az evéssel? Nem csak mi olvadunk, mint a vaj, a fagyi is pillanatok alatt szétfolyik a kezünkben, ha nem vagyunk elég gyorsak, és az asztalon kint felejtett majonézes saláta sem számíthat túl sok jóra... A tojás is a szokásosnál gyorsabban hajlamos megromlani ebben a tikkasztó kánikulában, azonban a Remény Farm Annája most is a segítségünkre van, ugyanis a közösségi oldalukon megmutatta, hogyan tudjuk gyorsan megállapítani, fogyasztható-e még a tojás.

Ránézésre nem lehet megmondani, pontosan ugyanúgy néz ki a jó és a rossz tojás is kívülről. Viszont abban a pillanatban, ahogy megtörjük... nem akarjuk elárulni a titkot, nézzétek meg hozzá a videót, mert ilyen hasznos tippet máshol nem valószínű, hogy kaptok: