Borics Ádám ketrecharcos avagy a sirok Kölyök, betöltötte a harmincat. Facebook oldalán köszönte meg rajongóinak a köszöntéseket, és mellékelt hozzá még egy fotót is amin látszik, hogy jó formában van a sportoló. Valamint egy sejtelmes üzenetet is ott hagyott a bejegyzésébén, ,,A java még csak most jön!". Hogy az MMA harcos mire is gondolt pontosan egyelőre nem lehet tudni, de amint kiderül portálunk írni fog róla.