Szikora Robi, akit az énekesnőről kérdeztek, elárulta, hogy nem hisz a vádaknak. Bízik benne, az ügy elcsitul majd. Remélhetőleg jövő nyárra ez már csak a múlt lesz, ugyanis nagyon fontos feladat vár rá és egykori zenésztársaira, koncertet ad a Hungária együttes.

Szikora Róbert elmesélte, mit gondol Dollyról és azt is, hogy mi lesz a jövő nyári nagy közös fellépésükkel. - Dolly, köszöni szépen, megpróbálja bebizonyítani az igazságát – ez most az ő dolga. Nekünk nemegyszer elmondta, hogy ő teljesen ártatlan az egészben, az a nő becsapta. A Hungáriának pedig van egy szerződése, amely szerint 2024. június 1-jén koncertet adunk a Népstadionban. Ezt ügyvéd előtt mindannyian aláírtuk, nem lehet lemondani. Bízom benne, hogy Dolly ügye gyorsan el fog csitulni. Egyébként azt javasoltam neki, hogy az ügyvédjével keressenek fel más állatvédőket, mesélje el a történetét, és bizonyítsák be az ártatlanságát. Valamiért karaktergyilkosságot akartak rajta végrehajtani, ami részben sikerült is. Nagyon meghurcolták őt a napilapok. Hiába volt egész életében jópofa, szép és jó – egy pillanat alatt összedőlt ezt a vár – idézte a Borsonline Szikora Robit a Star Magazin nyomán.