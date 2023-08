A hatvani énekesnő Lola, egy nagyon különleges, nem mindennapi fotózáson járt a hétvégén, amiről Instagram oldalára töltött fel egy rövid videót. Valószínű ha elkészülnek, akkor követőivel is megfogja osztani a fotókat.

A siroki Kölyök, Borics Ádám most kivételesen nem űzi hanem nézi a sportot. Párjával látogattak el Budapestre, az Atlétikai Világbajnokságra, ahonnan posztolt is egy jó hangulatú képet, amin még össze is öltöztek.

Az Eszterházy Károly Katolikus egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos Kővári Viktor a Balatlon Táborban ismét a győztes csapatot vitte előre. Hálájuk jeléül meg is lepték Viktort egy fa borítású emléktáblával, amin az szerepel, hogy a ,,Legjobb csapatvezető".

Náray Erika, egri színésznő épphogy hazaért Triesztből egyből Szaporcára ment fesztiválozni. A koncert után készült is egy pár szelfi, amin úgy látszik hogy jól érezte magát.

Mint ahogy azt a héten megírtuk Bíró Ivett, a pétervásárai fitneszcsillag pedig a nagy kánikulában az egri strand medencéiben hűtötte le magát. A neon színű bikinije megtette a hatását, ugyanis rengeteg like érkezett erre a fotójára.